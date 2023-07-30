الحلبوسي ووزير الخارجية الكويتي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الحلبوسي استقبل وزير خارجية دولة الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، وشهد اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في المجالات كافة".وأضاف: "رئيس مجلس النواب أكد دعم السلطة التشريعية في العراق لجهود الحكومة في تعزيز التعاون وحل الملفات العالقة مع الكويت".من جانبه، عبَّر وزير الخارجية الكويتي عن "دعم بلاده للعراق، والرغبة بتوطيد العلاقات وزيادة مستوى التعاون في مختلف المجالات"، ناقلاً "تحيات القيادة الكويتية إلى سيادته وتمنياتها للعراق بالاستقرار والازدهار"، مشيراً إلى أن "المحادثات مع وزارة الخارجية كانت مثمرةً وتسهم في تعزيز آفاق العمل المشترك".