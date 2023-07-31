بينها الكهرباء والاستثمار.. العراق يناقش ملفات "هامة" مع مجلس التعاون الخليجي

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي حضره مراسل السومرية، إن "السياسة العراقية الخارجية قائمة على تقوية وتطوير العلاقات"، مشيرا الى ان "الحكومة الحالية تعمل على تنويع الاقتصاد وتقديم الخدمات ولديها خطة واضحة في استثمار الغاز".وأضاف: "تطرقنا لمحاور كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية والربط الكهربائي مع الخليج والسعودية كان محوراً أساسياً من النقاش"، منوها "تطرقنا إلى المنتدى العراقي - الخليجي الذي سيعقد في الشارقة".ورحب حسين بـ"التقارب في العلاقات الثنائية بين السعودية وايران وبدأنا فعلا بتقوية العلاقات مع الدول العربية والخليجية"، مضيفا ان "العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي متينة وقوية".من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في كلمة له خلال المؤتمر، ان "الربط الكهربائي مع العراق مشروع طموح وهناك خطط خليجية لربط الاقتصاد العراقي"، مضيفا: "نعمل على ضمان أمن وازدهار العراق وتقوية العلاقات".وأشار الى ان "العراق يقوم بدور كبير في إدارة الملفين الاقليمي والدولي ونحتاج للمضي قدماً في توطيد العلاقات بين العراق والدول الخليجية".