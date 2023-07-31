البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

السومرية نيوز – سياسة



اعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".



ويضمن جدول الأعمال التصويت وقراءة عدد من مشاريع القوانين.



ادناه تفاصيل جدول الأعمال

