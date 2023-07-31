مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة النائب الاول

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب ببيان ورد لـ السومرية نيوز، ان المجلس افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٥) ضمن الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي".وكانت الدائرة الإعلامية قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة.