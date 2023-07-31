وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "بطلب من العراق، بدأت أعمال الاجتماع الطارئ على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي".وأضاف البيان، أن الاجتماع جاء "لبحث أهم الإجراءات والمواقف المتخذة من أعضاء المنظمة بشأن الإساءة للمصحف الشريف".