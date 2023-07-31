Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في آب.. سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فريدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق يطرح 5 مقترحات للحد من حوادث حرق القرآن

سياسة

2023-07-31 | 09:37
العراق يطرح 5 مقترحات للحد من حوادث حرق القرآن
1,683 مشاهدة

قدم وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، 5 مقترحات لمنظمة التعاون الإسلامي للحد من تكرار حادثة حرق القرآن الكريم.

وقال حسين في كلمة القاها خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، "نـثمن جهـود الأمانـة العامـة لمنظمـة التعـاون الاسلامي فـي الـدعم والاعـداد لإنجـاح هـذا الاجتمـاع، متطلعـين أن يكـون فعـالاً فـي تحقيـق أهدافـه"، مثنيا "علـى الجهـود التـي بـذلتها منظمـة التعـاون الاسلامي وبعثاتهـا في نيـويــورك وجنيـف وبروكسـل، من خلال تحركاتهـا ونشـاطاتها، في سياق الأحـداث التـي طـالـت نسـخـاً مـن المصحف الشـريف فـي السـويد والدنمارك".

واضاف "نجتمـع اليـوم ونحـن إزاء تكــرار فعـل شـائن، قـام بارتكابــــه أحـد المتطـرفين، إذ أحـرق نسـخـة مـن المصحف الشـريف أمـام مبنـى سـفارة جمهوريـة العـراق فــي ســـــتوكهولم وبموافقـة وحمايـة بعـض الاجهزة التابعة للحكومة السويدية"، مشيرا الى ان "هــــذا الفعـل الشائن وأمثاله، يغذي ظـاهرة الاسـلاموفوبيا ويشـكل تهديـداً للتعـايش بـين الأديـان والسلم الأهلي، في مجتمعات عديدة في العالم".

وتابع ان "اجتماعنـا هـذا اليـوم، يعـد اسـتجابة مهمـة مـن الـدول الأعضاء للتصدي لظـاهرة وأفعـال وخطـابـات وجـرائم طالـت ديننـا الإسـلامي الحنيـف ومقدســاتنا، عبـر حـرق نسـخ مـن المصحف الشـريف، وتحـت عنـوان (حريـة التعبيـر وحـق التظـاهر) وفـي ظـل قـوانين تجاهلـت ان هناك قـيـم ومبادئ لا يمكـن التجـاوز عليهـا او نكرانهـا ومنـهـا قدسـيـة الكتـب السماوية التـي أنزلهـا الله سبحانه وتعـالى علـى انبيائـه لتكـون منهاجـاً ودســتوراً للبشـرية لتنظــيم حيـاتهم وتنشر التسامح والسلام"، لافتا الى انه "فـي الوقـت الـذي تـعـرب فيـه جمهوريـة الـعـراق عـن ادانتهـا واسـتيائها الشـديدين لـهـذا الفعـل الشـائن، تؤكـد علـى ان العنصـرية وكراهيـة المســلمين وظـاهرة الاسلاموفوبيا وتناميهـا يمثــل انـكاراً لمبادئ ومقاصد الأمـم المتحـدة وانتهاكـا للإعلان العـالمي لحقوق الانسـان".

وبين ان "ازدراء الأديـان والتحـريض علـى رموزهـا يمثـل تحريضـاً علـى الكراهيـة، وهـو احـد اشـكال التمييـز وتـؤدي الآثـار السلبية الناجمـة عنـهـا إلـى نزاعـات تـعـكـر صـفـو التـعـايش وتعيـد ذاكـرة المجتمـعـات إلـى الـعنـف"، لافتا الى ان "العراق رحب بقـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة المعنـون (تعزيـز الـحـوار بـيـن الأديان والثقافات والتسامح فـي مواجهـة خـطـاب الكراهيـة) الـذي اعتمـد بتـاريخ 25 تموز 2023، كما يثمن قـرار مجلـس حقوق الإنسـان الـذي أعتمـد بـتـاريخ 12 تمـوز 2023، بشـان مكافحـة الكراهيـة الدينيـة التـي تشـكل تحريضـاً علـى التمييـز والعــــداء والعنــف، ويثمن ايضا المواقـف الرسـمية والإعلاميـة التـي اتخذتها العديـد مـن الـدول إزاء هـذه الحـوادث النكـراء".

واكد انه "رغــم ما تضـمنته الصـكوك والقـرارات الدوليـة مـن حظـر التحـريض علـى الكراهيــة وازدراء الأديــان، الا ان هـذا الحظـر شـهد انتهاكـات كثيرة ومتنوعـة فـي انحـاء متفرقـة مـن أوروبا، ممـا يسـتدعي الوقوف بهـدف إيجـاد الوسـائل والتـدابير المناسبة لتنفيذها"، مطالبا المجتمـع الـدولي بـ"أن يتحمـل مســؤولياته والتزاماتـه الاخلاقيـة والحضـارية بشـكل متسـاو، وفقـاً لمـا نـصـت عليـه القـرارات الدوليـة مـن تجـريم العنصـرية ومعـاداة السامية وأتباعهـا فـي العــالم، ويصـار لتجــريم الممارسات التي تـؤدي إلـى ازدراء رموزهـا وأتباعهـا".

ودعا الى أن "لا تكـون تلـك القـرارات والصكوك الدولية مرجعيات للتمييز على اساس الدين والعرق والمعتقد"، لافتا الى "اننا لا نرى أن حرية التعبيـر وفـق مبـادئ حقوق الانسـان تشـمل التعـدي علـى المعتقـدات والكتـب السماوية المقدسـة".

وذكر ان "العراق يطالـب الـدول التـي تشـهـد مثـل هـذه الأفعـال الشـنيعة بضـرورة احتـرام مشـاعر ومقدسـات اكثـر مـن مـلـيـاري مسـلـم حـول الـعـالم، وان تتخـذ هـذه الـدول جميـع الاجـراءات والتدابير الكفيلـة باحترام حقوق المسلمين وهـويتهم"، مطالبا "المجتمـع الـدولي باسـم التضامن الانسـاني والتزامـا بـالقرارات الدوليـة المذكورة آنفـا، إلـى عـدم السماح بارتكاب مثـل هـذه الجـرائم ووضـع حـد لتكرارهـا".

وشدد على ضرورة "ان تعمل الـدول علـى منـع الاسـاءة إلـى جميـع الاديـان والمقدسـات وعـدم توجيـه الاهانـة او الانتقـاص منهـا، وبمـا يتيح للقضـاء مـن ممارسـة مهامـه السـامية فـي الحفاظ على حياة وحقوق المجتمعات"، لافتا الى ان "الـعـراق يؤكد التزامـه بحمايـة البعثـات الدبلوماسـية والحفـاظ عليهـا وبمـا ينسـجـم مـع بنـود اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسية، حيث اتخـذت الحكومـة العراقية برئاسة محمـد شياع السـوداني إجـراءات مشددة بهـذا الشـأن، وخاصـة بعـد رد الفعـل الشـعبي علـى سفارة مملكـة السـويد في بغداد، لتأكيـد هـذه الرعايـة والحمايـة".

واكد ان "الـعـراق ملتـزم ايضا بنهجـه الديمقراطي فـي ايمانـه بإتاحـة الفرصـة لشـعبه بحريـة التعبيـر، وضـمن احتـرام القـوانين الدوليـة والوطنيـة واحتـرام الاديـان والمعتقـدات، وبمـا لا يخـرق هـذا الالتزام، حيث يبعـث الـعـراق بشـكـل مسـتمر رسـائل الانفتـاح علـى الـعـالم ويمـارس دبلوماسية متصـاعدة فـي تنميـة علاقاتـه مـع الـدول الصـديقة والشقيقة ويبنـي جسـور مـن التعـاون الاقتصـادي والسياسـي والثقـافي"، داعيا الى "اسـتثمار هـذه العلاقات المتينـة فـي إيجـاد حلـول واقعيـة لهـذه المسـألة المهمـة وادراكـا مـن الـعـراق لثقـل ارتـدادات الأفعـال الشـائنـة مـن الاعتـداء علـى المقدسـات والرمـوز الدينيـة الإسـلامية في المجتمعـات التـي يتواجـدون فيهـا، واتخاذ خطـوات جـادة وعمـل مشـترك لمعالجتهـا وعلـى مختلف الصعد الثقافية والسياسية والقانونية".

ولفت حسين الى ان "الـعـراق يقدم المقترحـات الاجرائيـة التـي نعتقـد انـهـا سـتكون مصـدرا لاستدامة العمـل مـع المجتمـع الـدولي والمنظمــات الإقليميـة لمواجهـة الاخطـار الـتـي اشـرنا إليهـا آنفـا والـتـي تـهـم السلم والأمـن المجتمعيـين فـي العديـد مـن المجتمعـات، وكما يأتي:

-تشكيل لجنـة مـن وزراء الخارجيـة فـي مجلســكم ويكـون الأمين العام لمنظمـة التعـاون الإسلامي عضـوا فيهـا، تتبنـى اسـتدامة الحـوار مـع الإتحـاد الأوروبــي والمنظمـات الإقليميـة الأخـرى للوصـول إلـى حـلـول متفـق عليهـا للـحـد مـن اتسـاع وتكرار هذه الأفعال.

-تكثيف الجهـود والعمـل علـى اصـدار قـرارات دوليـة مستقبلا وكلمـا تطلـب الامـر ذلك تتضـمن عدم الاساءة الى الكتب السماوية او ازدراء الاديان والرموز الدينية.

-العمـل علـى مكافحـة ظـاهرة الاسلاموفوبيا، مـن خــلال تأطير ثقـافي وخطـاب دولـي مـعـتـدل توثقـه القرارات الدوليـة والصـكوك الأمميـة ذات العلاقة.

-ندعو الامين العـام وسـفراء الدول الاعضـاء فـي منظمـة التعـاون الاسلامي في العواصـم التـي تقـع فيهـا جريمـة انتهـاك حرمـة نسـخ مـن المصـحف الشـريف والرمـوز الاسـلامية المقدسـة الاخـرى، لبذل المزيـد مـن الجهـود الجماعيـة علـى مسـتوى البرلمانـات الوطنيـة ووسـائل الاعـلام ومنظمـات المجتمـع المـدني والمؤسسـات الحكوميـة فـي تلـك الـدول للتعبيـر عـن مـوقـف اعضـاء منظمـة التعـاون الاسلامي.

ـ نـدعو مؤسسـات المجتمـع المـدني الاسـلامية فـي الـدول الاعضـاء بالعمـل مـع نظيراتهـا فـي التـي تقـع فيـهـا اعتـداءات معاديـة للإسلام على نسـخ مـن المصحف الشـريف وغيـره مـن القـيم المقدسـة، بتشكيل فريـق متطـوع مـن خبـراء القـانـون الـدولي لبلـورة توجهـات قانونيـة واللجـوء الـى المحـاكم المحليـة قبـل رفـع الـدعاوى الـى الهيئات القضائية الدولية".

وطالب حسين "الأمـم المتحـدة باجهزتهـا الرسمية والوكالات المتخصـصـة والأمين العام للأمم المتحدة بممارسـة مسـؤولياتهم وإيـلاء الأهميـة لـهـذا الأمر، الـذي تعـد تجلياتـه وظـواهره، إنكـاراً صـريحاً وواضـحاً لمبـادئ ومقاصـد الأمـم المتحـدة والإعـلان الـعـالمي لحقوق الإنسـان"، مشددا على "اتخـاذ التدابير الكفيلـة بمنـع هـذه الحوادث".

ودعا "الإتحـاد الأوروبـي الى اتخـاذ مواقـف أكثـر حزمـاً تـجـاه تلـك الأحـداث لضـمـان عـدم تكرارهـا، ومسـاءلة ومحاكمـة القـائمين والمحرضـين الأطـراف عليها، لتجنُــب عواقبهـا، التي تضـع جميـع أمام التزامات حرجة".

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال الاجتماع الطارئ على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن الإساءة للمصحف الشريف، وذلك بناءً على طلب العراق.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
عادات خاطئة في تناول الادوية - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-31
Play
عادات خاطئة في تناول الادوية - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. الباب الشرقي - الحلقة ٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-31
Play
بغداد.. الباب الشرقي - الحلقة ٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-31
خط أحمر
Play
خط أحمر
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
Play
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
عشرين
Play
عشرين
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
Play
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-30
Play
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-30
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
Play
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
رحال
Play
رحال
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
Play
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Play
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
Play
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
علناً
Play
علناً
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
Play
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
عادات خاطئة في تناول الادوية - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-31
Play
عادات خاطئة في تناول الادوية - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. الباب الشرقي - الحلقة ٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-31
Play
بغداد.. الباب الشرقي - الحلقة ٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-31
خط أحمر
Play
خط أحمر
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
Play
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
عشرين
Play
عشرين
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
Play
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-30
Play
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-30
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
Play
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
رحال
Play
رحال
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
Play
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Play
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
Play
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
علناً
Play
علناً
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
Play
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
الدينار سيسترد قيمته
الدينار سيسترد قيمته
الدولار سيحلق
الدولار سيحلق
يحتاج تنازلات دولية
يحتاج تنازلات دولية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.