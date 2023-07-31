البرلمان يصوت على ثلاثة مشاريع قوانين

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسة اليوم على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة".وأضافت، ان "المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧".كما صوت المجلس أيضا، على "مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار (SAR) لعام ۱۹۷۹".وكانت الدائرة قد أعلنت في وقت سابق عن "افتتاح جلسة مجلس النواب برئاسة النائب الأول قبل ان يترأسها رئيس المجلس محمد الحلبوسي".