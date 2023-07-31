العراق ومجلس التعاون الخليجي يبحثان التنسيق الأمني ومكافحة المخدرات

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التنسيق الأمني ومكافحة المخدرات، فضلاً عن التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية والفنية".وأضاف: "أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "حرص العراق على بناء شراكات جادة مع الدول الشقيقة والصديقة وشعوبها في المنطقة، وسعي الحكومة للانفتاح على محيطها العربي والإقليمي والدولي، وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية من تضافر للجهود إزاء مواجهة مختلف التحديات والأزمات".وأشار المكتب الى ان "السوداني شدد على أهمية مواصلة التنسيق مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى في مجال استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد، ضمن خُطط الحكومة في مكافحة الفساد والتصدي له".وأشار السوداني بحسب البيان إلى "مؤتمر بغداد، ألفين وثلاثة وعشرين، للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، المقبل، الذي يحظى بأهمية كبيرة، كونه سيركز على تنمية الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة والعالم".من جانبه، نقل البديوي تحيات قادة دول مجلس التعاون إلى رئيس مجلس الوزراء، والتأكيد على "ارتياح دول المنطقة للسياسات المشجعة للحكومة العراقية، وحرصها على تعزيز أمن المنطقة، بما يسهم في استقرار شعوبها ونمائها"، مشيراً إلى "أهمية منتدى الأعمال الخليجي العراقي الذي سيُعقد بالشارقة في أيلول المقبل، والذي سيعضد من الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والعراق".