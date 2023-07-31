رشيد يلتقي أمين "التعاون الخليجي" ويؤكد على تنشيط الاقتصاد بين دول المنطقة

وذكر بيان لمكتب رشيد ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل في قصر بغداد، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي والوفد المرافق له".وفي مستهل اللقاء، نقل الأمين العام "تحيات قادة دول الخليج العربية إلى رئيس الجمهورية وأمنياتهم للشعب العراقي بالمزيد من الرخاء والاستقرار، فيما حمّل الرئيس، البديوي تحياته إلى قادة دول الخليج وتمنياته لشعوبهم بالمزيد من التقدم والازدهار".كما جرى "بحث العلاقات بين العراق ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أكد رئيس الجمهورية على العلاقات المتينة التي تجميع الجانبين".وقال الرئيس، وفق البيان، "نسعى إلى علاقات سياسية واجتماعية وإدارية ودبلوماسية قوية مع الجميع"، مبينا أن "العراق لديه الرغبة بتوسيع التمثيل الدبلوماسي مع دول العالم وهو منفتح على الجميع، وهناك زيارات مستمرة إلى بغداد، وعلاقاتنا جيدة مع دول الجوار كما نقابل بارتياح لدور العراق في تقريب وجهات النظر".وأضاف، أن "أمن المنطقة واحد ولا يتجزأ، وأن تنشيط وتفعيل الاقتصاد بين دول المنطقة سيخدم الجميع، مشيرا إلى الاستفادة من التجارب والخبرات لدى الدول الشقيقة".وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "البلد يشهد تطورات إيجابية على صعيد الأمن والاستقرار الذي يحتل أولوية في برنامج الحكومة"، مؤكداً "ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية من أجل تسهيل حركة المال والتجارة، وإيجاد صيغ للتعاون في موضوع البيئة والتغير المناخي، موضحا أن معظم موارد العراق المائية تقع خارج حدوده، وهذا يتطلب التنسيق والتعاون من أجل مكافحة التصحر والجفاف وما يترتب عليه من نتائج أخرى كارثية".من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العلاقات الخليجية العراقية تمضي بشكل جيد وصحيح انطلاقا من الوشائج والروابط المشتركة.وأعرب البديوي عن "ثقته الكاملة في أن تشهد العلاقات بين العراق ودول الخليج العربية تطورات إيجابية على صعيد الربط الكهربائي والتبادل التجاري وغيرها من الروابط والمشتركات".وأضاف أن "المجلس مستعد للتعاون مع العراق في مختلف المجالات، ودول الخليج تدعم وتساند العراق، ونحن سعداء بالتطورات التي يشهدها العراق والاستقرار في المدن والمحافظات".وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة".وأكد أنه "سينقل إلى قادة دول الخليج رغبة رئيس الجمهورية في التعاون في مجال البيئة والتغير المناخي، مؤكدا بهذا الصدد أن دولة الإمارات ستستضيف(COP 28)، ويشرفنا حضوركم أعمال المؤتمر الذي نسعى من خلاله إلى إيجاد تفاهمات جدية، وبهذا الصدد أكد رئيس الجمهورية ضرورة العمل على التنفيذ الفعلي لمقررات المؤتمرات وبما يخدم الشعوب كافة".