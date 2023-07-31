البرلمان يرفع جلسته إلى ظهر الغد

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر".وخلال جلسة اليوم، صوت البرلمان على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة، ومشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧، بالإضافة إلى التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار (SAR) لعام ۱۹۷۹.