رئيسا الجمهورية والمحكمة الاتحادية يبحثان عدة مشاريع قوانين

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أكد الرئيس، خلال اللقاء، ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء لبناء دولة ديمقراطية، مبينا حرص رئاسة الجمهورية على ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد كخطوة أولى لتحسين الوضع في العراق على مختلف المستويات".وأضاف: "تم، خلال اللقاء، استعراض مشاريع القوانين التي أرسلتها رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب والتي من شأنها أن تخدم الصالح العام، كمشروع قانون مجلس الاتحاد، ومشروع قانون المرأة، ومشروع قانون تعديل قانون المخدرات، ومشروع قانون استرداد عائدات الفساد، ومشروع قانون المجلس الأعلى للمياه، ومشروع قانون يتعلق بفرز الأراضي، إضافة إلى تعزيز العلاقة بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية".وأعرب رئيس المحكمة عن "سعادته والأعضاء بلقاء رئيس الجمهورية، مؤكدا أن النظام القضائي العراقي من الأنظمة الرصينة في المنطقة، وأن المحكمة تعمل من أجل حماية النظام الدستوري الديمقراطي في البلاد".