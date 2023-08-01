القضاء يبحث عدة ملفات مع وزارة الصناعة والاتحاد الاوربي

السومرية نيوز – سياسة



بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع وزير الصناعة، خالد بتال، القضايا الخاصة بوزارة الصناعة المعروضة على المحاكم.

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، استقبل وزير الصناعة خالد بتال".



وأضاف، أن "الطرفين بحث القضايا الخاصة بوزارة الصناعة المعروضة على المحاكم، وضرورة محاسبة المتورطين بقضايا الفساد المالي والإداري".

ومن جانب اخر، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء الموافق 1 /8 /2023، سفير الاتحاد الاوربي في العراق فيليه فاريولا بمناسبة انتهاء مهام عمله".



وبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى مع سفير الاتحاد الاوربي "آلية استكمال برامج المساعدات القضائية والقانونية التي تقدمها البعثة للجهات العراقية المختصة".