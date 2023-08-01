تحالف الجيل الجديد وحركة امتداد "ينهار" تماماً بعد 19 شهراً.. نواب يكشفون الاسباب



السومرية نيوز – سياسية



أعلنت كتلة "الجيل الجديد"، اليوم الثلاثاء، انتهاء تحالفها مع حركة امتداد، فيما ابدت الاخيرة استغرابها من انهاء التحالف.





وتابعت، "لكن يبدو أنَّ المشاكل التي تعترض هذه الحركة أكبر وأقوى من إخلاص الركابي وبعض زملائه، لذا نعلن انتهاء هذا التحالف، ونرجو لهم التوفيق والاستمرار على النهج الإصلاحي الواعي". وقالت رئيسة الكتلة سروة عبد الواحد في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "حينما قررنا نحن (الجيل الجديد) التحالف مع (حركة امتداد) كنَّا على يقين أنَّ الدكتور علاء الركابي شخصٌ يستحق هذه الثقة، وما زلنا نثق به، ونعرف جيداً أنَّه نزيه ووطني".وتابعت، "لكن يبدو أنَّ المشاكل التي تعترض هذه الحركة أكبر وأقوى من إخلاص الركابي وبعض زملائه، لذا نعلن انتهاء هذا التحالف، ونرجو لهم التوفيق والاستمرار على النهج الإصلاحي الواعي".

من جهته، رد رئيس كتلة حركة "امتداد" حيدر السلامي، على تحالف "الجيل الجديد"، على إعلان الأخيرة إنهاء تحالف "من أجل الشعب".



وقال في بيان، "تفاجأت حركة امتداد بانهاء تحالفها الهزيل مع الجيل الجديد بتغريدة".



وأضاف، أنّ "إنهاء تحالف من أجل الشعب بتغريدة دون علم حركة امتداد، هو دليل على أنه تحالف شكلي وغير فعلي".



وأكّد، أنّ "حركة امتداد تعمل بديموقراطية حقيقية ولا تؤمن بالشخوص إنما بالفكر والمبدأ".

وفي منتصف كانون الأول 2021، أعلنت كلتا الحركتين السياسيتين تشكيل تحالف برلماني جديد تحت اسم "تحالف من أجل العراق" يضم 18 نائباً.



