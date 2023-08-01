الحكيم: العراق قطع أشواطا كبيرة باتجاه الإستقرار بعد تعرضه لمخاضات عسيرة

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، وفدا نيابيا من المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة، وبحث ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين والتطورات السياسية في العراق والمنطقة".وبحسب البيان، اشاد الحكيم خلال اللقاء بالدور المحوري للأردن في الملفات الإقليمية والدولية، مؤكدا، "رغبة العراق بالانفتاح على الجميع بما يحقق مصالحه ومصالح دول المنطقة، حيث إن المنطقة تمتلك فرصا اقتصادية واعدة في مجال الطاقة وغيرها"، داعيا إلى "تكامل إقليمي يُمكّن المنطقة من الإفادة من خيرات بلدانها".وعن الواقع العراقي، بين الحكيم أن "العراق قطع أشواطا كبيرة باتجاه الإستقرار والازدهار، بعد تعرضه لمخاضات عسيرة واستطاع تجاوز المحن وتمكن مؤخرا من إحداث متغير مهم بإقرار موازنة لثلاث سنوات ستمكن الحكومة من تقديم الخدمات"، موضحا أن "العراق يعيش حالة وئام اجتماعي واستقرار أمني وسياسي، وجدد التأكيد على أهمية استقرار العراق لاستقرار المنطقة".