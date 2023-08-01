وفاة النائب السابق عن جبهة التوافق الوطني حسن الجنابي في مصر.. تشييع ببغداد (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



توفي النائب العراقي السابق عن جبهة التوافق الوطني حسن ديگان الجنابي، في جمهورية مصر العربية أثر نوبة قلبية.







ادناه فيديو عند وصوله الى مطار بغداد الدولي: وقال مصدر حكومي للسومرية نيوز، ان "جثمان النائب السابق عن جبهة التوافق الوطني حسن ديگان الجنابي نقل الى العاصمة بغداد"، مشيرا الى انه "تمت مراسيم التشييع في بغداد بحضور رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي".ادناه فيديو عند وصوله الى مطار بغداد الدولي:



وفي وقت سابق، ذكر النائب عبد الكريم عبطان الجبوري في بيان ورد للسومرية نيوز، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى رحيل النائب (حسن ديگان الجنابي) صاحب السيرة العطرة والخلق الحسن الى جوار رب رحيم، إثر نوبة قلبية في جمهورية مصر العربية".



يذكر ان الجنابي كان نائب سابق في الدورة الانتخابية 2006/ عن محافظة بابل والذي شغل عضوية لجنة الامن والدفاع النيابية.