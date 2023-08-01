بـ4 فقرات.. جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم

السومرية نيوز – سياسة



أعلن مجلس النواب، جدول اعمال الجلسة رقم 6 من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء 1 أب /اغسطس 2023.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب سيناقش اليوم أربع فقرات خلال جلسة اليوم الثلاثاء".



ادناه الجدول: