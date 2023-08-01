البرلمان يرجئ انعقاد جلسته نصف ساعة

وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس النواب، جدول اعمال الجلسة رقم 6 من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.ادناه الجدول: ـ