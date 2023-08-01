النزاهة تدعو لتوحيد التشريعات الخاصَّة بالاستثمار لسدّ الثغرات أمام الفاسدين

وقال حنون، خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، حيدر مكية، إن "المرحلة القادمة مُهمَّة جداً؛ لأنَّها ترتبط بدعم القطاع الخاصِّ"، لافتاً إلى أنَّ الاهتمام بهذا القطاع وحمايته من الابتزاز والرشوة سيُؤدّي إلى زيادة فرص العمل والقضاء على الفقر".وأردف، أنَّ "الهيئة ستضرب بمطرقة القانون على رؤوس الفاسدين والمتجاوزين على المال العام، وتُوفِّر بيئة آمنة لرجال الأعمال والشركات الاستثماريَّة، والمساهمة في الجهد الحكومي نحو الإعمار وتقديم الخدمات"، مشيراً "إلى ضرورة حماية المستثمرين لا سيما الاستثمار العربيّ والأجنبيّ، وعدم خضوعهم للابتزاز، حاثاً مؤسَّسات الدولة على عدم حماية المُوظَّف الفاسد والمبادرة من قبل المسؤول بالوزارة إلى الإخبار عن الفساد".من جانبه، نوَّه رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار بـ"استراتيجيَّات مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة وتطبيقها في القطاعات كافة التي تعمل عليها هيئة النزاهة الاتحاديَّة"، مُعرباً عن "استعداد هيئته للتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة لا سيما الهيئة؛ للإسهام في إنجاز البرنامج الحكوميّ خاصَّة الفقرات المُتعلقة بمكافحة الفساد".