المالكي: العراق حريص لتحقيق التكامل العربي لمواجهة التحديات

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم نائب رئيس مجلس النواب الأردني، احمد الخلايلة والوفد النيابي المرافق له "، مبيناً أن "الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن والتطورات الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية".وبحسب البيان، اشار المالكي، الى "حرص العراق لتحقيق التكامل العربي لمواجهة التحديات"، مستذكرا "قمة بغداد عام ٢٠١٢ التي رسخت مكانته داخل المحيط العربي ورسمت طرق للتنمية والشراكة"، مشيدا بـ"مواقف الاردن وحرصه في التواجد بكل المحافل العربية ودوره الداعم للعراق في مختلف المجالات ".بدوره، نقل الخلايلة تحيات "الملك الاردني ورئيس مجلس النواب الى نوري المالكي"، معربا "دعم بلاده للعراق ورغبة الاردن في التعاون بمختلف المجالات سيما القطاعات الاقتصادية"، مشيدا بـ"مواقف المالكي ودوره في تعزيز العلاقات العراقية الأردنية".