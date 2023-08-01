مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة المندلاوي

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (6) للـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي".وأشارت الى ان "الجلسة عقدت بحضور 176 نائبا".وفي وقت سابق من اليوم، أرجئ مجلس النواب انعقاد جلسته نصف ساعة.وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".وفي وقت سالق، أعلن مجلس النواب، جدول اعمال الجلسة رقم 6 من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.ادناه الجدول: ـ