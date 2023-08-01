مجلس النواب ينهي قراءة عدة مشاريع قوانين

وأضافت: "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات".
وأشارت الدائرة الى ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ۱۹۹۰".
وبينت، ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية الى بروتوكول عام ۱۹۹۷ لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ۱۹۷۳ في صيغتها المعدلة عام ۱۹۷۸ المتعلق بها".