مجلس النواب ينهي قراءة عدة مشاريع قوانين

انهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق، بالاضافة الى عدة مشاريع قوانين اخرى.

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب ببيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷".

وأضافت: "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات". وأشارت الدائرة الى ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ۱۹۹۰". وبينت، ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية الى بروتوكول عام ۱۹۹۷ لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ۱۹۷۳ في صيغتها المعدلة عام ۱۹۷۸ المتعلق بها".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ان "البرلمان افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (6) للـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي".



وأشارت الى ان "الجلسة عقدت بحضور 176 نائبا".



وفي وقت سابق من اليوم، أرجئ مجلس النواب انعقاد جلسته نصف ساعة.