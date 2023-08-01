رئاسة البرلمان تخاطب اللجنة المالية لإيضاح أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار

وقالت الدائرة الإعلامي بمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله وجه اللجنة المالية بإيضاح اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي وعدم تنفيذ تعليمات الموازنة الاتحادية لغاية الان".وفي وقت سابق ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ان "البرلمان افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (6) للـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي، قبل ان تعلن عن ترأس الجلسة من قبل النائب شاخوان عبد الله".وأشارت الى ان "الجلسة عقدت بحضور 176 نائبا".