مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الخميس الساعة الواحدة ظهراً".وكان مجلس النواب قد انهى قراءة عدة مشاريع قوانين خلال جلسة اليوم بحسب ما ذكرة الدائرة الإعلامية للمجلس:1- مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷".2- مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات".3- "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ۱۹۹۰".4- مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية الى بروتوكول عام ۱۹۹۷ لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ۱۹۷۳ في صيغتها المعدلة عام ۱۹۷۸ المتعلق بها".