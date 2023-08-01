المندلاوي يدعو مجلس الخدمة بالإسراع بفتح استمارة تعيين حملة الشهادات والأوائل

وذكر بيان لمكتب المندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير" أكد خلال استقباله رئيسَ مجلس الخدمة العامة الاتحادي (محمود التميمي)، على ضرورة الإسراع في فتح استمارة التقديم على الدرجات الوظيفية الـ (31 ألف) المتبقية لتعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل".ودعا المندلاوي إلى "حسم ملف المعترضين والمتضمن إعادة النظر في توزيع المتعينين الجدد"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب داعمٌ لدور مجلس الخدمة العامة الاتحادي وبما يعزّز من عمله بكل استقلالية وشفافية، وأهمية معالجة مشكلة القيود الوظيفية للمتعينين الجدد غير المؤشّرة لدى ديوان الرقابة المالية".وأضاف البيان، انه "يأتي ذلك استكمالًا لجهوده المستمرة وتفعيلًا لما جاء في زياراته ولقاءاته مع رئاسة وأعضاء مجلس الخدمة، ومتابعته لملف حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل، وتأكيداً على اهتمامه الكبير بشريحة الشباب".