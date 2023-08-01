السوداني يكشف سبب تأخر تنفيذ الموازنة ويؤكد: نخوض معركة مع المضاربين

كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن سبب تأخر تنفيذ الموازنة الاتحادية، فيما اشار الى ان الحكومة تخوض معارك مع المضاربين بأسعار الدولار.







ولفت الى ان "يوم غد سيشهد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز"، مبينا ان "مجلس الوزراء وافق على نظام صندوق الاعمار للمحافظات الأكثر فقرا"، مضيفا، انه "تمت المصادقة من قبل وزارة المالية على تخصيص مبلغ 5 مليار دينار للفنانين لمساعدتهم على العيش الكريم وللحالات التي ترى نقابة الفنانين بأنها ضرورية".



وأشار الى ان "تمت الموافقة على منح سمات الدخول لزوار العتبات والبعثات الدبلوماسية لمجلس التعاون الخليجي ومواطني دول المجلس ويستمر هذا القرار لنهاية شهر صفر 1445 هجرية".



وبين رئيس مجلس الوزراء، ان " تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين واجهة مشكلتين الاولى توقف توريد الغاز الإيراني ما أدى الى خفض الإنتاج من 26 الف الى 21 الف ميغا واط تقريبا، اما الثانية التفجيرات والاعمال التخريبية التي حصلت مؤخرا". وقال السوداني خلال المؤتمر الأسبوعي، الذي حضرة مراسل السومرية ان "الوفد العائد من المانيا وبريطانيا اتفق على استيراد خطوط لأنشاء مصانع تنفذ من قبل القطاع الخاص"، مشيرا الى ان "سبب تأخير تنفيذ الموازنة بسبب حذف مادة بفقرة التعليمات من قبل مجلس النواب من المسودة التي أرسلتها الحكومة".ولفت الى ان "يوم غد سيشهد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز"، مبينا ان "مجلس الوزراء وافق على نظام صندوق الاعمار للمحافظات الأكثر فقرا"، مضيفا، انه "تمت المصادقة من قبل وزارة المالية على تخصيص مبلغ 5 مليار دينار للفنانين لمساعدتهم على العيش الكريم وللحالات التي ترى نقابة الفنانين بأنها ضرورية".وأشار الى ان "تمت الموافقة على منح سمات الدخول لزوار العتبات والبعثات الدبلوماسية لمجلس التعاون الخليجي ومواطني دول المجلس ويستمر هذا القرار لنهاية شهر صفر 1445 هجرية".وبين رئيس مجلس الوزراء، ان " تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين واجهة مشكلتين الاولى توقف توريد الغاز الإيراني ما أدى الى خفض الإنتاج من 26 الف الى 21 الف ميغا واط تقريبا، اما الثانية التفجيرات والاعمال التخريبية التي حصلت مؤخرا".

وتابع انه "تم تفكيك 15 عبوة ناسفة كانت موضوعة بمناطق حساسة لتفجير وتخريب أبراج نقل الطاقة الكهربائية والمحطات"، لافتا الى انه "تم معالجة ازمة الكهرباء مباشرة وتم تشكيل لجنة تحقيق بالأمر".



وأوضح، ان "هناك ازمة فساد وسوء إدارة في وزارة الكهرباء نعمل على مكافحتها"، مردفا " اليوم أكملنا التعاقدات النهائية مع شركة سيمنز للصيانة وهناك معادلة لتعاقداتنا مع ايران لاستبدال الغاز بالنفط الأسود".

وبشأن ارتفاع أسعار صرف الدولار، أكد السوداني ان "الحكومة تخوض معركة مع المضاربين بأسعار الصرف"، مبينا ان "وزارة الخزانة الامريكية منعت تعامل بعض المصارف الاهلية بالدولار لكن لا يعني توقف تلك المصارف عن العمل فهي مستمرة كونها مجازة من قبل الدولة بحسب القوانين العراقية".



وكشف السوداني، انه "سيتم خلال الساعات المقبلة الاعلان عن القبض على عدد من كبار المضاربين في السوق جزءاً منهم في أربيل".



وأوضح السوداني، ان "هناك بعض المصارف واجهتها شكل وباطنها شكلا اخر"، لافتا الى ان "الحكومة بصدد حلحلة المشاكل التي توقفت على أثرها المصارف الـ14 من خلال تعهدات وإجراءات".



واختم السوداني: اليوم أطلقنا استحقاق الإقليم من الموازنة"، مبينا ان "تصدير النفط متوقف عبر ميناء جيهان التركي".