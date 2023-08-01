مجلس الوكلاء يناقش تسليم المجرمين بين العراق وأوكرانيا

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للأعرجي ورد لـ السومرية ينوز، ان "مجلس الوكلاء الوطني، عقد الجلسة الرابعة عشرة لعام ٢٠٢٣، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس".وناقش المجلس، بحسب البيان، "الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف البيان انه "تم عرض ومناقشة موضوع (مشروع اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية وتسليم المجرمين بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا)، ووجه المجلس بعرضها في اجتماع مجلس الأمن الوطني الوزاري، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".كما شهدت الجلسة، "استعراض موقف متابعة مذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الداخلية العراقية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتي تم إقرارها في المجلس، حيث وجه المجلس بالاستمرار بمتابعة مذكرات التفاهم مع الجهات المعنية".