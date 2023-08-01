لمناقشة ترسيم الحدود مع الكويت.. تحرك نيابي لاستضافة وزيري الخارجية والنقل

‏واكد سالم في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، انه "لن نسمح بالتجاوز على شبر من الاراضي العراقية التي اعطينا الدماء من اجلها وسنحاسب من يثبت تقصيره وتواطؤه مع الكويت على حساب العراق".ادناه التواقيع: