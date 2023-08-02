السوداني يوافق على ضوابط تخصيص الأراضي السكنية للصحفيين

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني وافق على ضوابط تخصيص الأراضي السكنية للصحفيين".وأضافت، أنها "تتقدم باسم الأسرة الصحفية بالشكر والعرفان لرئيس الوزراء لموافقته على طلب النقابة بشأن تعديل ضوابط وشروط تخصيص قطع الأراضي السكنية للصحفيين في بغداد باعتماد مسقط الرأس او مقر العمل او مكان السكن".وأشار البيان الى، أن "هذا القرار الوطني والإنساني سيوفر سكناً ملائما للصحفيين وعوائلهم من الذين لم يسبق لهم الحصول على قطعة ارض سكنية بسبب التعليمات السابقة التي جرى تعديلها وفقا لموافقة رئيس الوزراء".