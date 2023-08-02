السامرائي والخلايلة يبحثان تعزيز العلاقات السياسية بين العراق والأردن

وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "أستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، احمد الخلايلة والوفد النيابي المرافق له في بغداد".وأضاف، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية بين بغداد وعمان والتعاون البرلماني المشترك".وحضر اللقاء من الجانب الاردني الوفد النيابي المرافق للنائب الاول وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في بغداد، منتصر الزعبي ومن الجانب العراقي حضر عدد من نواب وقيادات تحالف العزم.