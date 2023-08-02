التخطيط تُحدد للسومرية مسارات تنفيذ المشاريع بالعراق.. ماذا عن المحافظات "الأشد فقراً"؟

وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البرنامج الحكومي توجهه واضح ويمضي بمسارين أساسيين، الأول يتمثل بمسار المشاريع المستمرة والذي يمثل أولوية أساسية للمواطنين والتي تتمحور حول خدمات البنى التحتية كمشاريع الطرق والماء والصرف الصحي والكهرباء وغيرها".وأضاف، أن "هذا المحور يركز على إنجاز ما موجود منها خاصة المشاريع التي وصلت نسب الإنجاز فيها عالية، وإخراج المتلكئ منها من حيث المتوقف وتعطيل الخدمة عن المواطنين".وأشار الى، أن "المسار الثاني يدور حول المشاريع الجديدة، والتي تتمثل بتغطية فجوة موجودة للخدمات الأخرى ومشاريع استراتيجية، يكون أثرها التنموي أكبر بكثير من مشاريع الخدمات التحتية".وأكد جوهان، أن "التركيز على المحافظات الأشد فقراً سيكون لتحويلها لمبدأ التوازن والتنمية؛ لمحاولة إيصالها الى مرحلة الحد الأدنى من تساوي البنى التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين، وإخراجها من نطاق (الأشد فقراً)".وذكر وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية، أن "المشاريع الأخرى تكون على مستوى البلد منها للسكن وللطرق الرئيسية ولخدمات إضافية توفر فرص عمل للمواطنين وتدعم معيشتهم اليومية".وفي وقت سابق من اليوم، ضيّفت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، وزير التخطيط، محمد علي تميم، والكادر المتقدم في الوزارة، الذي ضم الوكلاء ورؤساء الاجهزة والتشكيلات والمديرين العامين.واستعرض الوزير خلال الاستضافة، "اولويات ومحاور عمل وزارة التخطيط، وسبل انجازها، مشيرا الى "مشاريع الوزارات والمحافظات، واليات الادراج والمتابعة لتلك المشاريع، وعلاقتها بتنفيذ قانون الموازنة العامة الثلاثية، فضلا عن الاشارة الى الخطط المستقبلية للوزارة، فيما يتعلق بتنفيذ التعداد العام للسكان، ودعم وتطوير القطاع الخاص، والعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وسياسات محاربة الفقر، ومعالجة الفجوات التنموية.