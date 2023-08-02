العراق وإستونيا يبحثان التعاون بمجالات الأمن السيبراني والحوكمة الإلكترونية

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل وزير الدفاع في جمهورية إستونيا، هانو بيفكور، والوفد المرافق له، إذ شهد اللقاء التباحث في علاقات الصداقة بين العراق وإستونيا ومجالات تطويرها، فضلاً عن استعراض مشاركة إستونيا ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب".وشددا الجانبان على "أهمية تنمية الشراكة الاقتصادية الثنائية، وتوسعة التعاون في مجالات الأمن السيبراني والحوكمة الإلكترونية".وأكد السوداني، خلال اللقاء، "سعي الحكومة إلى ترتيب العلاقات مع التحالف، في إطار مكافحة الإرهاب، بما يتلاءم مع مرحلة ما بعد الحرب على عصابات داعش"، مشددا "ضرورة مواجهة الخطاب المروّج والمحرّض على العنف والإرهاب، والمحفّز للكراهية بين الشعوب".