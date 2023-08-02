العراق وباكستان يتباحثان حول زيارة الأربعين

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل وزير الداخلية في جمهورية باكستان الإسلامية، رانا ثناء الله خان والوفد المرافق له".وفي مستهلّ اللقاء، أعرب السوداني عن "إدانته الاعتداء الإرهابي، الذي شهده إقليم باجور في باكستان قبل يومين، مقدِّماً التعازي والمواساة في الضحايا ولذويهم، وعموم الشعب الباكستاني الصديق".وأكد "حرص العراق على إدامة العلاقات مع باكستان وتطويرها في مختلف المجالات".وجرى، خلال اللقاء، "التباحث في تعزيز التعاون الثنائي بالمجال الأمني، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة".وشهد اللقاء "استعراض التعاون في مجال السياحة الدينية، وما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات أمام الزائرين للعتبات المقدسة في العراق، للمشاركة في إحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع)".من جانبه، نقل الوزير الباكستاني "تقدير حكومته ورغبتها في توسعة علاقات الشراكة الاقتصادية مع العراق، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".