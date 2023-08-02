الكشف عن تحالف جديد يضم ثلاث كتل لخوض الانتخابات

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن قرب اعلان تحالف جديد يضم ثلاث كتل لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "هناك أنباء عن تحالف سياسي جديد يضم كل من العقد الوطني وبدر وكتلة سند لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في كانون الاول المقبل".

وحدد مجلس الوزراء 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي.