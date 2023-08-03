رشيد بذكرى إبادة الايزديين: لن تطمئن النفوس الا بمحاكمة مجرمي العصر

وقال رشيد بالذكرى السنوية التاسعة لجريمة إبادة الإيزيديين، بتدوينة تابعتها السومرية نيوز: "في الذكرى السنوية التاسعة لجريمة إبادة الإيزيديين، نواصل تكثيف الجهود للبحث عن مصير المغيبات بأقبية السبي الداعشي".وأضاف: "لن تخلد السلطة للراحة، ولن يستريح ضمير، ولن تطمئن النفوس، مالم يحكم مجرمو العصر وتعاد المختطفات وتسترد الحقوق".وأتم حديثه: "تحية لمن ضحى دفاعاً عن العراق، والمجد والخلود لشهدائنا".