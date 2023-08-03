استرداد رجل الاعمال "أحمد الصراف" المتورط بقضية سرقة "القرن" من الأردن

السومرية نيوز – سياسة



أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، استرداد أحد المتورطين بقضية سرقة الأمانات الضريبية من المملكة الأردنية الهاشمية.







وأضافت الدائرة، أنَ المُتَّهم "وُجِّهَت إليه تهم عدَّة تمثَّلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبيَّة عبر تقــديم تســهيلاتٍ لشركاتٍ أجنــبيَّةٍ وهميَّةٍ، وتنظيم تنازلٍ غير حقيقيٍّ من هذه الشركات للمُتَّهم الرئيس في القضيَّة؛ وهو ما تسبَّب بسرقة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار عراقي".



وذكرت، إنَّ "المُتَّهم مطلوب عن قضيَّتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه؛ للتهم المنسوبة إليه في قضيَّـتي سرقة الأمانات الضريبيَّة، وانتحال صفة مسؤولٍ بالدولة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".



وأشار البيان إلى، أنَّ "الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائيَّة مع الدول أفضى في الأونة الأخيرة إلى تعاون تلك الدول في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة وكان آخرها استرداد مدانين من دولة الإمارات العربيَّة المتحدة وسلطنة عمان، فيما أعلنت الهيئة فتحها حسابين في مصرف الرافدين بالدينار والدولار الأمريكيّ؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة، ومنها أموال الأمانات الضريبيَّة المسروقة". وذكرت دائرة الاسترداد بالهــيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "أحد رجال الأعمال المُتَّهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبيَّة من السلطات الأردنيَّة تم استرداده"، مُنوّهةً بأنَّ "عمليَّة الاسترداد تمَّت بإشرافٍ ومُتابعةٍ مباشرةٍ من رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)".وأضافت الدائرة، أنَ المُتَّهم "وُجِّهَت إليه تهم عدَّة تمثَّلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبيَّة عبر تقــديم تســهيلاتٍ لشركاتٍ أجنــبيَّةٍ وهميَّةٍ، وتنظيم تنازلٍ غير حقيقيٍّ من هذه الشركات للمُتَّهم الرئيس في القضيَّة؛ وهو ما تسبَّب بسرقة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار عراقي".وذكرت، إنَّ "المُتَّهم مطلوب عن قضيَّتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه؛ للتهم المنسوبة إليه في قضيَّـتي سرقة الأمانات الضريبيَّة، وانتحال صفة مسؤولٍ بالدولة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".وأشار البيان إلى، أنَّ "الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائيَّة مع الدول أفضى في الأونة الأخيرة إلى تعاون تلك الدول في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة وكان آخرها استرداد مدانين من دولة الإمارات العربيَّة المتحدة وسلطنة عمان، فيما أعلنت الهيئة فتحها حسابين في مصرف الرافدين بالدينار والدولار الأمريكيّ؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة، ومنها أموال الأمانات الضريبيَّة المسروقة".

وبذات السياق، كشف مصدر مطلع بهيئة النزاهة، هوية المتهم الجديد بسرقة القرن.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "المتهم الذي تم استرداده من الاردن على خلفية سرقة الامانات الضريبية، يدعى (أحمد سعد غانم الصراف)".

وأضاف، أن "المتهم الأخير رجل اعمال، وتم اعتقاله في عمّان وفق مذكرة قضائية سابقة، وتم نقله الى بغداد وهو حالياً معتقل في العاصمة”.



