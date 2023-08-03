ائتلاف اياد علاوي يوضح حقيقة انضمامه لتحالف سياسي جديد

السومرية نيوز – سياسة



أوضح ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، اليوم الخميس، حقيقة انضمامه لتحالف سياسي جديد يضم حزب الوفاق الوطني العراقي وحراك البيت العراقي وحزب تجمع.

وذكر المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "بعض وسائل الإعلام تناقلت خبرًا مفاده انطلاق تحالف سياسي يضم حزب الوفاق الوطني العراقي وحراك البيت العراقي وحزب تجمع وطن".

واضاف :"ما تم الإعلان عنه في الأمس ليس الشكل النهائي للتحالف، والصورة المرفقة مع البيان تعود إلى لقاء سابق لزعيم الائتلاف إياد علاوي مع عدد من الشخصيات الوطنية المدنية".

واكد الائتلاف أنه "لا يزال في مرحلة المباحثات والمفاوضات مع العديد من القوى السياسية الوطنية والمدنية الرئيسية في البلاد".

واوضح ان "اياد علاوي قد أجرى العديد من الاجتماعات مع الزعماء والقادة السياسيين".