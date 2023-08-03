البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

السومرية نيوز – سياسة



عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئـيـس المـجـلـس محـمد الحلبوسـي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان افتتح أعـمـال الجلسة رقم (٧) للـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني". ادناه الجدول اعمال الجلسة: