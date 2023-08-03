مجلس النواب يصوت وينهى قراءة عدد من القوانين

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت على قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات".وأضافت: "مجلس النواب انهي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الأوسمة والانواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢".وأشارت الدائرة الى ان "مجلس النواب انهي القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة بين العراق وحكومة الصين الشعبية".وبينت ان "مجلس النواب انهي تقرير ومناقشة مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي".وتابعت، ان "المجلس انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ۱۹۸۸".