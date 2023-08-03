الحلبوسي يوجه باتخاذ اللازم في إجراءات استجواب وزير التربية

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الأمانة العامة للمجلس باتخاذ اللازم في إجراءات استجواب وزير التربية وإعلامه موعد الاستجواب.

وقالت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب وجِّه الأمانة العامة للمجلس باتخاذ اللازم في إجراءات استجواب وزير التربية وإعلامه موعد الاستجواب".