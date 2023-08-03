مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم السبت الموافق 12 آب الحالي

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "المجلس قرر رفع جلسته الى يوم السبت الموافق ١٢-٨ الساعة الواحدة بعد الظهر".وصوت المجلس، على "قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات".وانهى أيضا، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الأوسمة والانواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢".كما انهى "القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة بين العراق وحكومة الصين الشعبية".وانهى المجلس أيضا، تقرير ومناقشة مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي".كما انهى، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ۱۹۸۸".وفي وقت سابق، ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ان "البرلمان افتتح أعـمـال الجلسة رقم (٧) للـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني".