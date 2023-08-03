التنسيقي يستهجن الازمة المفتعلة حول الحدود بين العراق والكويت

وذكر بيان للتنسيقي ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقد اجتماعه الدوري في مكتب عمار الحكيم بحضور رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، واستعرض الاجتماع تطورات المشهد السياسي والامني والخدمي، فضلا عن الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات المحلية".وأعرب الإطار التنسيقي، بحسب البيان، عن "حرصه لأجراء انتخابات محلية تتسم بالمهنية والنزاهة، داعياً الشعب العراقي الى المشاركة الفاعلة وتحمل مسؤوليته الوطنية".وأشار الى انه "سيشارك في الانتخابات المحلية بأكثر من قائمة على ان تلتئم جميع القوائم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات".وبشان الازمة المفتعلة حول الحدود بين العراق والكويت، استهجن الاطار التنسيقي، "الممارسات التي يقوم بها البعض لتبييض صورة نظام صدام المقبور وتنازلاته وحرف الحقائق بإلصاق تلك الاتهامات بالحكومات المتعاقبة بعد عام 2003".ولفت الى انه "يحاول هؤلاء بث الأكاذيب عن وجود تنازلات جديدة لا أساس لها، متناسين حجم الماساة التي تسبب بها ذلك النظام القمعي لكلا الشعبين الشقيقين اثر غزوه لدولة الكويت في اب ١٩٩٠".