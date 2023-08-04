واشنطن ترحب بتحديد موعد انتخابات برلمان اقليم كردستان

السومرية نيوز – سياسة



رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بتحديد موعد انتخابات برلمان اقليم كردستان العراق في 25 شباط 2024.





وأضافت، أن "انتخابات حرة ونزيهة وفي الوقت المناسب ضرورية لأي ديمقراطية سليمة". وذكرت السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "الولايات المتحدة الأمريكية رحبت بإعلان نيجيرفان بارزاني عن موعد انتخابات برلمان اقليم كردستان العراق في 25 شباط 2024".وأضافت، أن "انتخابات حرة ونزيهة وفي الوقت المناسب ضرورية لأي ديمقراطية سليمة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني حدد 25 من شهر شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان".