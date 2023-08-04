بشأن طلب استجواب وزير التربية.. نصيف: أسئلة الاستجواب يجب ان تبتعد عن الجنبة السياسية

وقالت نصيف في تصريح لـ السومرية نيوز، انه "لجنة النزاهة النيابة يوجد فيها لجنه فرعية لمتابعة عمل لجنة النزاهة ولحد الان لم تسجل مخالفات مالية على وزارة التربية".وأضافت: "لم نطلع على اسئلة استجواب وزير التربية"، مؤكدة ان "الاستجوابات ذات الجنبة السياسية يجب ان تكون مدعمة بأسئلة تبعدها عن الجنبة السياسية".يذكر ان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أعلنت في وقت سابق ان "رئيس مجلس النواب وجِّه الأمانة العامة للمجلس باتخاذ اللازم في إجراءات استجواب وزير التربية وإعلامه موعد الاستجواب".