الدهلكي عن طلب استجواب وزير التربية: "استهداف سياسي"

وقال الدهلكي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التربية من الشخصيات المهنية والكفوءة والجادة بالنهوض بالواقع التربوي وهو متواصل مع فروع المؤسسة التربوية في جميع المحافظات للوقوف على المعوقات التي تواجهها وتذليل العقبات التي تقف امام النهوض بها ".ورفض الدهلكي "استهداف وزير التربية واكد وقوف جميع الوطنيين معه لنزاهته ومهنيته فيما انتقد من يحاولون اضعاف هذه المؤسسة الكبيرة ورجالاتها والضغط عليهم لتحقيق مكاسب على حساب هذا الصرح الكبير وكفاءاته".