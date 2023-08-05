نائب يكشف عن خروقات "جسيمة" في وزارة الإعمار: سنفتح ملفاتها لمحاسبة الفاسدين

وقال جميل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم رصد خروقات جسيمة في وزارة الاعمار والاسكان، وقد تجاوزت هذه الخروقات الضوابط المعمول بها والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة".وتابع، "بهذا، نعلن عزمنا على فتح جميع الملفات ذات الصلة، خاصةً ملفات شركة كار المتعاقدة مع الوزارة والتي لاحظنا أنها تتعاقد خارج نطاق الضوابط والتعليمات الرسمية".واكد جميل، "سنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا للضغط لانهاء هذه المهزلة والتأكد من محاسبة المسؤولين الفاسدين".