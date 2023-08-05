السوداني للسفير البريطاني: نسعى لشراكة اقتصادية مع جميع الدول

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق، ستيفن هيتشن؛ لبحث في مجمل العلاقات العامة بين البلدين الصديقين، وأبرز السبل لتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والبريطاني".وأشار السوداني إلى "سعي العراق نحو الانفتاح على التعاون والشراكة الاقتصادية، مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، ودعمه جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة".من جانبه، رحب السفير البريطاني "بخطوات الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي، كما ثمن جهود العراق وانعكاساتها الإيجابية على المنطقة وما تواجهه من تحديات".