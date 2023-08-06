8 ملايين شخص لم يحدِّثوا بياناتهم.. المفوضية تدرس تمديد فترة تحديث سجل الناخبين

وأوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، أنَّ مسألة تمديد فترة تحديث سجل الناخبين ستُناقش في اجتماع مجلس المفوضية الذي سيعقد "اليوم"، مبيناً أنَّ المفوضية بصدد برمجة أجهزة العدِّ والفرز الإلكتروني لقبول بعض الإشارات، بحسب الصحيفة الرسمية.من جانبه، دعا تحالف "خبرة" للحوكمة الديمقراطية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تمديد فترة تحديث سجل الناخبين، مشيراً إلى وجود 8 ملايين ناخب لم يحدِّثوا بياناتهم لغاية الآن.وقال رئيس التحالف المحامي حازم الرديني، إنَّ تمديد فترة التحديث التي ستنتهي يوم الاثنين المقبل ستزيد من نسب المشاركة في الانتخابات القادمة.وأوضح أنَّ التمديد سيتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الناخبين من أجل التسجيل البايومتري كون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 نصّ على عدم مشاركة أي ناخب لا يمتلك بطاقة الناخب البايومترية، فضلاً عن إضافة مواليد 2004 و2005 الذين سيشاركون لأول مرة بالانتخابات القادمة، علماً أنَّ هناك أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدِّثوا بياناتهم بايومترياً حتى الآن، وفقا للصحيفة.وتشير بيانات مفوضية الانتخابات إلى تسجيل 33 تحالفًا بعد تمديد فترة التسجيل لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 6 آب/أغسطس 2023.كما حددت الحكومة العراقية، الـ 18 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.