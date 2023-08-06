بارزاني: سحب مرسوم ساكو خطأ يجب أن يصحح

وذكرت حكومة كردستان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استقبل ، بطريرك ورئيس الكنيسة الكلدانية في العراق الكاردينال لويس ساكو، ووفداً مرافقاً ضم عدداً من المطارنة".وأضاف البيان، أن "البطريرك الكاردينال لويس ساكو عبّر عن شكره وتقديره لرئيس الحكومة وحكومة إقليم كردستان على ما حظي به من استقبال وترحيب ومساندة، كذلك أشاد بالتعايش السلمي بين مختلف المكونات في الإقليم".إلى ذلك، جدد رئيس الحكومة "قلقه من سحب رئيس الجمهورية للمرسوم الجمهوري المتعلق بالكاردينال لويس ساكو والكنيسة الكلدانية، وعبّر عن أمله بأن يُصحح هذا الخطأ".وأكد رئيس الحكومة، خلال اللقاء، أن "إقليم كردستان سيظل، مثلما كان دائماً، واحةً تُصان فيها حقوق المكونات كافة وتكفل الحريات الدينية"، مشدداً على أن "الإقليم يدعم المكون المسيحي الذي يتعرض ظلماً إلى التطهير الديني من جانب أطراف غير مسؤولة، كما يدافع عن جميع القوميات والأديان، وحماية حقوقها، ويقف ضد التغيير الديمغرافي القسري".