واشنطن بوست تنشر تقريراً عن المسيحيين في العراق: حديث عن مشكلات

وقالت الصحيفة: "يكافح المسيحيون العراقيون منذ أن تم انتزاع سهول نينوى ، موطنهم التاريخي، من أيدي متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية قبل ست سنوات".وأضافت: "على الرغم من انحسار التهديد من تنظيم الدولة الإسلامية ، إلا أن بعض البلدات لا تزال في الغالب عبارة عن أنقاض، هناك عدد قليل من المنازل المأهولة أو الخدمات الأساسية ، بما في ذلك المياه، لقد استسلم العديد من المسيحيين وغادروا إلى أوروبا أو أستراليا أو الولايات المتحدة، فيما يحاول الآخرون المتابعة".وأشارت الصحيفة الى انه "الآن ، تعرضت الأقلية الدينية الآخذة في الانكماش والتي استهدفت بعنف من قبل القاعدة قبل صعود تنظيم الدولة الإسلامية ، لأزمة أخرى على شكل مواجهة سياسية بين شخصيتين مسيحيتين مؤثرتين - كاردينال عينه الفاتيكان وزعيم ميليشيا ، مع الأرض والتأثير في صميم الدراما".ويضيف الخلاف إلى مشاكل المسيحيين العراقيين ، الذين غالبًا ما شعروا بأنهم مهمشون في النظام السياسي. قدمت زيارة البابا فرانسيس في عام 2021 بصيص أمل تلاشى بسرعة.في غضون ذلك ، انخفض عدد السكان المسيحيين، حيث يقدر عدد المسيحيين في العراق اليوم بنحو 150 ألف مسيحي مقارنة بـ 1.5 مليون عام 2003، ويبلغ إجمالي عدد سكان العراق أكثر من 40 مليون نسمة".وتصاعد التوتر السياسي الشهر الماضي عندما انسحب الكاردينال لويس ساكو من مقره في بغداد إلى إقليم كردستان شمال العراق بعد أن ألغى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسوماً يعترف بمنصبه كبطريرك للكلدان، أكبر طائفة مسيحية في العراق وإحدى الطوائف المسيحية، طقوس الكنيسة الكاثوليكية الشرقية".وقال ساكو إنه "لن يعود إلى بغداد حتى يتم الاعتراف به، وزاد رحيله من الشعور بالعجز لدى كثير من المسيحيين".وقالت سرى سالم ، ناشطة اجتماعية مسيحية في بغداد ، "بالطبع هذا يؤثر علينا نفسيا". "تشعر وكأنك أسرة بدون أب."ونظم المسيحيون احتجاجا صغيرا في بغداد على رحيل ساكو، لكن سالم قالت: "الاستماع إلى صوت المسيحيين هو آخر هموم" القادة العراقيين".ويلقي ساكو باللوم على الحملة التي شنها ضده ريان الكلداني، وهو مسيحي كلداني شكل فصيلا مسلحا يسمى كتائب بابل التي قاتلت ضد داعش وما زالت تقوم بدوريات في معظم سهول نينوى".المجموعة تابعة لقوات الحشد الشعبي، وفاز حزبها السياسي، حركة بابليون، بأربعة من خمسة مقاعد مخصصة للمسيحيين في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021".ويعتقد ساكو أن "الكلداني يسعى للاستيلاء على الأوقاف والممتلكات المسيحية، فيما أطلق الكلداني مزاعم مماثلة بشأن ساكو".وقال ساكو لوكالة "أسوشيتيد برس"، بعد أيام من وصوله إلى أربيل ولقي ترحيبًا حارًا من المسؤولين الأكراد: "لقد وقفت في وجه هذه الميليشيا وغيرها ممن أرادوا الاستيلاء على ما هو حق للمسيحيين"، "بالطبع ، لا أحد يدافع عن المسيحيين غير الكنيسة."وقلل الرئيس العراقي من "شأن إلغاء اعترافه بساكو بصفته إدارة شؤون منزلية بيروقراطية، مؤكدا أن "ذلك لم يقلل من مكانة البطريرك القانونية أو الدينية".فيما ظل الفاتيكان صامتا إلى حد كبير، وقالت سفارتها في بغداد في بيان إن "الدستور العراقي يضمن حق رؤساء الكنائس في إدارة ممتلكات الكنائس".وقال مسؤول كبير بالفاتيكان ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق لوسائل الإعلام ، إن "المرسوم غير ضروري نظرا للضمانات الدستورية، وقال إن "الكرسي الرسولي لا يريد التورط في النزاع لكنه دعا ساكو لتهدئة التوترات مع السلطات العراقية من أجل المسيحيين العراقيين".ووقفت الولايات المتحدة إلى جانب ساكو، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، ماثيو ميللر ، الشهر الماضي ، إن "الولايات المتحدة قلقة من أن موقف ساكو "يتعرض للهجوم" من قبل زعيم الفصيل المسلح الذي تعرض في عام 2019 للعقوبات الأمريكية لتورطه المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك قطع أذن الأسير".ونفى الكلداني هذه المزاعم واتهم المجتمع الدولي "بالجحود على دور جماعته في محاربة داعش".واتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنافس الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي - والولايات المتحدة "بالتدبير لانسحاب ساكو من بغداد لأسباب سياسية".