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أجواء مشحونة في صلاح الدين وتراشق بالألفاظ.. صراع أطرافه ثلاثة نواب!
سياسة
2023-08-07 | 05:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,754 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسية
شهدت محافظة صلاح الدين، صراعاً سياسياً متمثلاً بعشيرتي الجبور والبو عجيل، أبرز أطراف الصراع نائبين حاليين ونائب سابق.
بدأت القصة من تهجم النائب عن محافظة صلاح الدين هيثم الزهوان في تسريب صوتي، على النائب السابق جاسم الجبارة بألفاظ نابية تتحفظ السومرية على نشرها.
واثار هذا التهجم حفيظة عشائر الجبور في تكريت، مما دعائهم للخروج ببيان رداً على النائب هيثم الزهوان، بالقول، إن "النائب السابق جاسم الجبارة، وعشريته قدموا الكثير من التضحيات"، رافضين ومستنكرين "الاعتداء عليه بالألفاظ النابية".
وأضافوا، أن "بيت جبارة والشيخ جاسم الجبارة، كانوا أول المتصدين للعصابات الإرهابية، ولهم الفضل في تحرير اغلب المناطق وإعادة اهاليها سالمين".
وقرر ابناء عشيرة الجبور مقاطعة عشيرة البو عجيل في كافة المحافل والمناسبات، بحسب بيانهم.
من جهته، كسر النائب السابق جاسم الجبارة صمته، وكتب في تدوينة عبر "فيسبوك" تابعتها السومرية نيوز: "باستغراب التهجم الذي صدر ضدي من هيثم زهوان ببصمة صوت له شخصيا عممت للجميع يعيبنا بما نتشرف ونفتخر به ومناشير من صفحة وهمية ترتبط به وتنفث سمومها وحقدها على الجميع وأقول لأهلنا في العراق و صلاح الدين جميعا بعيداً عن المزايدات وردود الافعال المتشنجة يجب ان يكون حديثنا ينسجم مع اخلاقنا التي لم نتخلى عنها في اصعب الظروف سواء في مراحل الحرب او السلام".
وتابع "كنا رجالها للحرب وللسلام وكلها تحتاج شجاعة الموقف ولم نترك المعايير بيد غيرنا وكنا رجال سلام اكثر من الحرب رغم مامر بنا وارفض شخصياً وقاطعاً النشر غير المنسجم مع معايير اخلاقنا عامة ابداً لاعطاء ذريعة يحتاجها المعني لـ لملمة صفوفه لمرحلة ما لاتعنينا اصلا ولاتهمنا".
وأكد الجبارة، رفضه "الحديث بما لايليق عن اي عشيرة لانكم تعطون زخم للفارغ وانا استغرب زج اسمنا منه واستهدافنا بما لايليق عن قضية اصلا لا علم لي بها اصلاً ولم يذاكرتي احد بها".
وأشار الى أن "مروان الجبارة رغم عدم علمي بالمؤتمر الذي عقد في بغداد وشارك به لم يتحدث يوماً بطائفية وهو اعلامي وخطابه معتدل ومرحلة عدت بكل ما حصل وقتها وعندما وصلني الفيديو الخاص بمروان لم اجد مايدعو لكل هذا التحشيد المخطط له (قال وجدنا الجثث وفعلا وجدث شرق البوعجيل كمنطقه ومثلما وجدت جثث في تكريت والعلم وكل مناطق صلاح الدين وفي بعض المناطق ولم يقول نفذها البو عجيل)".
واردف، "انا لا اناقض نفسي واكثر شخص تحدثت عن الفاعلين ولم انتظر شكر من احد"، مستدركا "هدفنا الامن وعدم العودة للوراء و لازال صوتي اقوى منك بالدفاع عن الجميع في كل احاديثي في البرلمان والمجالس بينما لم نجد لجنابك يوما حديث يدافع به حتى عن اهله اولاً كي يدافع عن الاخرين".
وأوضح الجبارة، أن "كل حديث هو صفة المتحدث واخلاقه زادت او نقصت و نرفض المهاترات والتحريض مثلما رفضنا المهاترات التي حصلت في تكريت و ادت الى مقتل شخص عجيلي نتيجة استصغار الناس والعنترة ومن اي جهه تحصل وهذا صلب اتفاقنا في اتفاقات العودة للديار وتكون يدنا واحده وان تخلى عنها احد او عشيره فهذا يعود له ونقض للاتفاق وخداع الاخرين ولايخدع الا نفسه ولايهمنا".
وأكد "لم يصدر مني اي توجيه لاحد لا سابق ولا لاحق بالرد لانني لن انزل لمستوى من تحدث عني بسوء و اناقض مواقفي لان هناك من يترقب منا الموقف المعتدل الذي يليق بالجميع ويقارن الاحاديث السابقة واللاحقة وليس الحديث عن طائفة وعشيرة وفخذ مثلما انت".
وأضاف في تدوينة لاحقة: "اخوتنا يمنع منعا باتا النشر السلبي"، داعيا الى "بث روح الاخوة بين اهلنا عموما وعدم استثمار الخلاف الحاصل بيننا وبين البوعجيل وكل النشر مرفوض خارج هذا السياق".
الى ذلك، حذر الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، أحمد عبدالله الجبوري أبو مازن، من أيادي تزرع الفتة في صلاح الدين، معتبرا عشيرة البو عجيل "خط أحمر".
وقال الجبوري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "البوعجيل خط أحمر "، محذرا من "أيادي تزرع الفتنة في صلاح الدين، رافضا تحويل خلافات البيوت والأشخاص بزمن داعش الى متاجرة للربح الرخيص".
وذكر أن "أصوات التضليل لا تمثل الا اصحابها، وأن موقفه في الدفاع عن البوعجيل لن يتزحزح مثلما هو الحال مع جميع عشائر صلاح الدين ".
وشدد على، "عدم التهاون في ردع أي شخص يحاول اعادة سيناريو كذبة ارهاب تكريت عام 2014 والصاقها بالعشائر لان داعش لايمثل دين او مذهب او عشيرة".
وتابع "أبو مازن" أن "استقرار صلاح الدين خط أحمر ومحاولة الاساءة لاستقرار مجتمعاتها سيكون ثمنه باهظا، لأن البوعجيل جسر التواصل مع جميع العشائر أما أصحاب كل الوجوه فلا يمثلوا حتى أنفسهم ".
وذكر في تغريدة لاحقة، تابعتها السومرية نيوز: "ابعدوا خلافات البيوت و الأشخاص عن وحدة عشائرنا في صلاح الدين.. لا تلبسوا الحق بالباطل بأمراض شخصية".
وأضاف، أن "الارهاب مشكلة مجتمع و سلطة وليس عشيرة دون غيرها..البوعجيل آهلي وسأدافع عنهم مثل باقي العشائر..وستخرس ألسنة التطبيل!".
وعلى إثر ذلك، كتب النائب السابق جاسم الجبارة تدوينة جديدة رداً على "أبو مازن"، جائ فيها "الميدان ليس ميدانك العب خارج ولا نسمح لك استثماره انتهى".
ولم تنتهي القضية، حتى عاد "أبو مازن" بمقطع مصور عبر صفحته، قال فيه أن "ما يحصل في صلاح الدين خطأ في خطأ.. ذهب داعش وتاريخه البائس وبدأنا نشحن شحن طائفي لنتقاتل فيما بيننا!".
وأضاف، "ليس من المروءة أن نتقاتل بسبب إساءة من شخص لشخص اخر.. والإساءة غير مقبولة".
وأشار الى أن "السياسيين عايشين على دمكم ويثردون بدمكم".
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